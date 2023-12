Full trailer The Brothers Sun (serie Netflix): Michelle Yeoh affronta la triade taiwanese

Netflix ha diffuso il poster e il full trailer di The Brothers Sun, serie action-crime in 8 episodi che vede protagonista la premio Oscar Michelle Yeoh.

Questa la trama ufficiale:

Quando il capo di una potente triade taiwanese è ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore Charles (Justin Chien) va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Yeoh) e l’ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li), che finora è sempre stato all’oscuro dalla verità sulla famiglia.

Mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles e Bruce devono scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia per sopravvivere.

La serie è stata co-creata da Brad Falchuk (Glee) e Byron Wu, ed è interpretata anche da Highdee Kuan, Joon Lee, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Brothers Sun, che debutterà il 4 gennaio 2024, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube