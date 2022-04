Gillian Anderson su X-Files: “Un’altra stagione? So come si dovrebbe fare; la 11 è finita male”

Gillian Anderson, che ha appena firmato un primo contratto in esclusiva con Netflix, non ha nascosto già in passato di essersi lasciata alle spalle l’agente Dana Scully, interpretata per l’ultima volta nell’undicesima stagione della serie X-Files nel 2018.

L’ultima volta che abbiamo avuto news in merito, la saga creata a inizio anni ’90 da Chris Carter era pronta a ripartire in progetto spin-off animato intitolato The X-Files: Albuquerque.

Ora a pochi anni dall’ultima apparizione sul piccolo schermo, Gillian Anderson è tornata a parlare della possibilità di rivederla in una nuova stagione di X-Files:

Sembra decisamente un’idea così vecchia … Ho fatto X-Files, l’ho fatto per così tanti anni ed è terminata oltretutto su una nota così sfortunata … Per iniziare persino a pensare di avere quel tipo di conversazione [sull’eventualità di un’altra stagione] dovrebbe esserci sul piatto un team completamente nuovo di sceneggiatori e il testimone dovrebbe passare di mano, affinché sembri qualcosa di nuovo e progressista.

L’attrice 53enne ha quindi aggiunto:

Quindi sì, è qualcosa di decisamente legato al passato.

Gillian Anderson ha chiarito che non è stata molto contenta della fine della stagione 11 di X-Files, in cui veniva rivelato che Scully era incinta del figlio di Fox Mulder (David Duchovny) – e che William non era il loro ‘vero’ figlio. Nonostante ciò, sembra con ogni probabilità che non avremo una continuazione di quella trama.

Di seguito la storica sigla di X-Files:

