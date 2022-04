Intervista col vampiro (serie AMC): prime immagini di Lestat e Louis

A oltre sei mesi dalle prime notizie in merito, AMC ha condiviso oggi le prime quattro foto dall’imminente nuovo adattamento della saga letteraria di Cronache dei vampiri di Anne Rice, che partirà proprio dal primo romanzo, Intervista col vampiro (Interview With The Vampire), già arrivato nei cinema nel 1994 per la regia di Neil Jordan.

Le immagini mostrano i protagonisti Sam Reid nei panni di Lestat de Lioncourt e Jacob Anderson (Il Trono di Spade) in quelli di Louis de Pointe du Lac. A giudicare dagli abiti e dall’ambientazione, sembra che questa parte della storia sia ambientata all’inizio del XX secolo a New Orleans.

Come saprete, Intervista con il vampiro parla delle vicende del vampiro Louis de Pointe du Lac, intento a raccontare la storia della sua vita a un giornalista, in particolare di come è stato trasformato in un vampiro e poi ‘educato’ da Lestat de Lioncourt.

Nel cast ci sono anche Eric Bogosian come Daniel Molloy e Bailey Bass come Claudia.

AMC sta cercando di costruire un universo condiviso attorno ai romanzi di Anne Rice, con Intervista col vampiro pensato proprio per fare da apripista. La prima stagione della serie sarà composta da 7 episodi e il piano è di lanciarla entro la fine del 2022.

Rolin Jones (Perry Mason) è lo showrunner, mentre il veterano di AMC Mark Johnson (Breaking Bad e Rectify) sarà tra i produttori esecutivi, accanto alla compianta Anne Rice e suo figlio Christopher Rice. Alan Taylor ha diretto i primi due episodi.

In attesa del trailer, di seguito – e sopra – trovate alcune immagini di Intervista col vampiro:

© Riproduzione riservata

Fonte: AMC