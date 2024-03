Judd Apatow contro gli streamer: “Più serie in licenza, meno soldi per prodotti originali; ma la gente non è stupida”

Lo sceneggiatore, regista e produttore Judd Apatow (40 anni vergine) si è mostrato preoccupato per la direzione che stanno prendendo le piattaforme di streaming, che sempre più spesso pendono in licenza e mettono a catalogo serie popolari del passato (è stato recentemente annunciato che Warner Bros. Discovery ha raggiunto un accordo per concedere in licenza Sex and the City a Netflix).

Durante un’intervista con Vulture, Judd Apatow ha provato a immaginare l’immediato futuro se queste ‘strategie’ dovessero davvero prendere piede:

Ho due opinioni. C’è una parte di me che è un membro del pubblico: rivedrò serie come Deadwood o NYPD Blue o uno qualsiasi degli spettacoli di David Milch. Capisco perché alla gente piace il ‘comfort food’ televisivo. Ma è una cosa spaventosa se mi metto nei panni di un creatore di show per la TV, a causa di tutti gli streamer che dicono: “Aspetta un secondo … Non abbiamo bisogno di spendere 200 milioni di dollari per creare una nuova serie. Possiamo semplicemente ripescare dal passato Barnaby Jones.” Lo faranno, e quindi avremo meno serie nuove.

Judd Apatow ha continuato:

Si accorgono che ‘Oh aspetta un attimo …’ Netflix può semplicemente acquistare programmi dalla HBO, e io suppongo che siano più economici che crearne di nuovi. Poi, a un certo punto, Netflix venderà i suoi show alla HBO e si limiterà a proporre tutti gli episodi di Ballers per il resto delle nostre vite.

Judd Apatow ha poi rincarato la dose:

Ci sono questi colossi e persone provenienti dal mondo della tecnologia che stanno prendendo il controllo della creatività [a Hollywood]. E per alcuni di loro – non tutti – le intenzioni sono quelle di valutare esclusivamente l’ ‘eyeball time’ [il tempo che gli utenti trascorrono sulla relativa piattaforma di streaming].

Non ho idea se siano ossessionati dalla qualità di una produzione come lo sono stati altri proprietari di queste entità in passato. Ecco perché hanno iniziato a chiamarli ‘contenuti’. Da un giorno con l’altro, li hanno sminuiti al massimo. Non credo che sarebbe così strano se domani si leggesse sul giornale che Pornhub ha comprato Paramount+.

L’auspicio di Judd Apatow è che gli studios scelgano di correre dei rischi:

Chi avrebbe mai pensato che a qualcuno importasse così tanto di Robert Oppenheimer? Oppenheimer guadagnerà quasi un miliardo di dollari. Qualcuno parla forse dell’inventore della bomba atomica nella vita di ogni giorno? No, ma la gente deve correre grossi rischi, e poi ce ne si rende conto. No, la gente vuole essere messa alla prova. Vuole film intelligenti. Vogliono esperienze cinematografiche originali. C’è bisogno di un equivalente in campo comedy.

Fonte: Vulture