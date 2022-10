Nel teaser di Star Trek: Discovery stagione 5, grossi pericoli e nuovi amici per Burnham

Durante il panel sullo Star Trek Universe tenutosi nella notte al New York Comic Con, Paramount+ ha diffuso un teaser trailer della quinta stagione della serie Star Trek: Discovery, presentato per l’occasione della protagonista Sonequa Martin-Green.

Il filmato ci offre una prima occhiata sul personaggio di Rayner, interpretato da Callum Keith Rennie (The Umbrella Academy, Jessica Jones), che viene descritto come “un capitano della Flotta Stellare burbero e intelligente, che mantiene una linea di demarcazione netta tra comandante e equipaggio”.

Poi c’è la Moll interpretata da Eve Harlow (Agents of S.H.I.E.L.D.), che “è un’ex corriere diventata fuorilegge, molto intelligente e pericolosa”.

C’è poi anche un personaggio di nome L’ak, interpretato da Elias Toufexis (Shadowhunters), “un ex corriere diventato fuorilegge, che è duro, impulsivo e ferocemente protettivo nei confronti della sua amata partner, Moll”.

Questa la trama ufficiale dei nuovi episodi;

Il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery (tra cui Doug Jones e Mary Wiseman) scoprono un mistero che li trasporta in un’epica avventura attraverso la galassia alla ricerca di un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma anche altri lo cercano … nemici pericolosi che provano disperatamente a reclamare il premio per se stessi e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

In attesa di capire quando potremo vederla, di seguito trovate il primo first look alla stagione 5 di Star Trek: Discovery, che è attualmente in produzione a Toronto e dovrebbe debuttare in esclusiva su Paramount+ nel 2023:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube