Noah Hawley su Alien (miniserie TV): “Mi rifaccio ai primi due film per una ragione precisa; Prometheus e Covenant non mi tornano”

Nel 2025 Alien tornerà sulle scene con quella che non solo sarà la prima serie televisiva legata al franchise, ma anche il primo progetto che sarà ambientato sulla Terra, a circa 70 anni nel futuro da ora.

Creata da Noah Hawley (Fargo, Legion), viene descritta come un “allargamento e una reinvenzione” dei film uscita al cinema negli ultimi 40 anni, ma non ci si deve aspettare che i più recenti prequel diretti dal creatore Ridley Scott verranno considerati.

Ridley Scott, che è produttore della serie TV di FX, ha scavato nelle origini degli Xenomorfi sia in Prometheus che in Alien: Covenant, ma Noah Hawley ha spiegato in una nuova chiacchierata a The Business della KCRW di non essere affatto interessato a toccare nessuno di quei due filoni narrativi.

Soprattutto, è interessato a esplorare la tecnologia dei primi due capitoli.

Le sue parole:

Io e Ridley abbiamo parlato di questo e di molti altri elementi della serie di Alien. Per me, e per molte persone, questa ‘forma di vita perfetta’ – come è stata descritta nel primo film – è il prodotto di milioni di anni di evoluzione che hanno plasmato questo essere che potrebbe essere esistito per un milione di anni là fuori nello spazio.

L’idea che, a un certo livello, si tratti di un’arma biologica creata mezz’ora fa, per me è intrinsecamente meno utile. E in termini di mitologia, ciò che fa paura di questo mostro è che, se si guardano i primi due film, è presente questa tecnologia retrofuturistica. Ci sono monitor di computer giganti, quelle strane tastiere … Devi fare una scelta. La sto facendo?.

Nei due prequel, Ridley ha reso la tecnologia migliaia di anni più avanzata di quella presente in Alien, che si suppone si svolga nel futuro di quegli stessi film. C’è qualcosa che non mi torna. Preferisco il retrofuturismo dei primi due film e quindi è questa la scelta che ho fatto: non ci saranno ologrammi. La comodità di quella bella tecnologia da Apple Store non è disponibile!

Nel cast della serie di Alien troviamo Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Babou Ceesay (“Guerrilla”), Jonathan Ajayi (“Wonder Woman 1984”), Erana James (“Uproar”), Lily Newmark (“Sex Education”), Diêm Camille (“Washington Black”), Adrian Edmondson (“War & Peace”), Timothy Olyphant (“Fargo”), David Rysdahl (“Fargo”), Essie Davis (The Babadook), Alex Lawther (The End of the F*cking World), Samuel Blenkin (“Black Mirror”), Adarsh Gourav (The White Tiger), e Moe Bar-El (The Peripheral).

Di seguito trovate una scena da Alien del 1979:

Fonte: The Business