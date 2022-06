Nuovo teaser e data di uscita per The Sandman (serie Netflix): Sogno è libero e rivuole il suo regno

A quasi un anno dal primo assaggio, Netflix ha diffuso oggi un nuovo teaser trailer e due poster dell’adattamento seriale in live action del popolare fumetto Sandman (The Sandman) di Neil Gaiman, pubblicato con successo tra il 1989 e il 1996.

Lo scrittore inglese è anche produttore esecutivo e co-sceneggiatore dello show, che è prodotto dalla Warner Bros. Television e vede Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) in veste di produttore esecutivo e showrunner. Anche David S. Goyer (Batman Begins, Terminator: Destino Oscuro, Foundation) è tra i produttori esecutivi. Entrambi sono anche co-sceneggiatori del progetto.

Questa la trama ufficiale:

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire … un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde.

Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Questi i nomi dei nuovi attori coinvolti (coi rispettivi ruoli):

Kirby Howell-Bapstte interpreta Death / Morte, la sorella più saggia, simpatica e molto più sensibile di Sogno

Mason Alexander Park è Desiderio, il fratello di Sogno, e il desiderio personificato

Donna Preston interpreta Disperazione, sorella di Sogno e gemella di Desiderio

Jenna Coleman è Johanna Constantine, esorcista e avventuriera occulta a pagamento

Niamh Walsh appare nei panni della giovane Ethel Cripps

Joely Richardson è Ethel Cripps, ladra professionista e donna dalle mille identità

David Thewlis è John Dee, il figlio di Ethel. Pericoloso, folle e alla ricerca della verità

Kyo Ra interpreta Rose Walker, una giovane donna alla disperata ricerca del fratello scomparso

Stephen Fry è Gilbert, protettore di Rose Walker

Razane Jammal è Lyta Hall, la migliore amica di Rose, compagna di viaggio e giovane vedova che piange il marito Hector

Sandra James Young veste i panni di Unity Kincaide, ereditiera e misteriosa benefattrice di Rose

Patton Oswalt dà la voce a Matthew il Corvo, fidato emissario di Sogno

Prima di loro erano stati invece annunciati:

Gwendoline Christie (Il trono di spade) è Lucifer, Sovrano dell’Inferno

Vivienne Acheampong è Lucien, capo bibliotecario e fidato guardiano del regno di Sogno

Boyd Holbrook (The predator) è Il Corinzio, un incubo fuggito che desidera assaporare tutto ciò che il mondo ha in serbo

Charles Dance (Alien 3) è Roderick Burgess, ciarlatano, ricattatore e mago

Asim Chaudhry è Abele, mentre Sanjeev Bhaskar è Caino, la prima vittima e il primo predatore, residenti e sudditi fedeli del Regno di Sogno.

Qualche tempo fa, Neil Gaiman aveva commentato:

Ogni pomeriggio ricevo un’e-mail che mi informa che ci sono “giornalieri” di The Sandman pronti per essere guardati. È la parte migliore della giornata. Una volta ogni due settimane ricevo un’e-mail che mi informa che c’è un episodio finito che aspetta che io lo guardi. È la parte migliore del mese.

The Sandman è stata creata, ed è … beh, è The Sandman. Che è la cosa migliore di tutte.

Sapete che The Sandman è basata sulla mia omonima serie a fumetti. Ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggende si intrecciano perfettamente, The Sandman segue le persone e i luoghi influenzati da Morfeo, il Re dei Sogni, mentre ripara agli errori cosmici – e umani – che ha commesso durante la sua lunghissima esistenza.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il nuovo teaser trailer doppiato in italiano di The Sandman, che finirà nel catalogo di Netflix il 5 agosto, che ci dà un più corposo assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube