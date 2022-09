Nuovo teaser per The Last of Us (serie HBO): Joel ed Ellie fuggono tra mostri e desolazione

Titolo originale : The Last of Us . Stagioni : 1.

A un mese dal primo assaggio, HBO ha diffuso oggi il nuovo teaser trailer della attesissima serie TV in live action The Last of Us, tratta dall’omonimo e fortunatissimo videogioco horror survival della Naughty Dog arrivato sul mercato nel 2013.

Non vediamo zombie, ma il filmato anticipa la minaccia dei non morti rivelando Pedro Pascal (“The Mandalorian”) nei panni di Joel e Bella Ramsey (“Il Trono di Spade”) in quelli di Ellie, i due amati protagonisti. “Tutti quelli a cui tenevo … sono morti o mi hanno lasciato”, dice la ragazza. E l’uomo le risponde: “Non hai idea di cosa sia la perdita”.

Craig Mazin (“Chernobyl”) ha sviluppato la serie per la HBO e sta lavorando con Neil Druckmann alle sceneggiature e alla produzione esecutiva dell’adattamento per il piccolo schermo.

Questa la trama ufficiale:

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast dello show ci sono anche Gabriel Luna (Terminator: Destino Oscuro), che interpreta Tommy, il fratello di Joel, Storm Reid, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nick Offerman, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett e Con O’Neil.

Anche i doppiatori originali dei videogiochi Troy Baker e Ashley Johnson hanno ottenuto dei ruoli.

Kantemir Balagov (Beanpole) ha diretto l’episodio pilota, mentre Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border) hanno diretto i successivi.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Alone and forseken di Hank Williams – trovate il secondo teaser trailer internazionale di The Last of Us, che debutterà in esclusiva su Sky e NOW (in contemporanea con gli USA) nel corso del 2023:

© Riproduzione riservata

Fonte: HBO