Nuovo trailer per Gamera: Rebirth (serie anime Netflix), 5 kaiju devastano il Giappone

Il kaiju conosciuto come Gamera tornerà presto in azione in Gamera: Rebirth, serie animata in 6 episodi che sarà distribuita in esclusiva da Netflix di cui sono appena giunti online il poster e il full trailer.

Alla regia troviamo il veterano Shusuke Kaneko (Death Note – Il film: L’ultimo nome).

Questa la trama ufficiale:

Nell’estate del 1989, i bambini di prima media Boko, Joe e Junichi stanno trascorrendo le loro ultime vacanze estive come studenti delle scuole elementari.

Come se volesse interrompere la loro routine quotidiana, il mostro Gyaos decide di attaccare Tokyo. Un nuovo mostro appare di fronte ai ragazzi, che vengono presi di mira da Gyaos nella città ormai in rovina.

Il suo nome è Gamera. E Gamera lotta contro Gyaos nonostante sia ferito.

È l’inizio della ‘Estate dei kaiju’ per i ragazzni.

Per chi non fosse pratico, Gamera ha debuttato nel film del 1965 Gamera, il mostro gigante, diventando velocemente un’icona giapponese a sé stante e separata dal ‘rivale’ Godzilla, apparendo in un totale di 12 film prodotti dalla Daiei Film e successivamente da Kadokawa Daiei Studio, e poi in vari altri media.

Mutato a causa dell’esposizione alle armi nucleari, Gamera è un mostro dall’aspetto di tartaruga preistorica che sputa fuoco.

Di seguito trovate il nuovo trailer internazionale di Gamera: Rebirth, che debutterà su Netflix il 7 settembre, che anticipa i molti mostri che vedremo, cioè Gyaos, Jiger, Zigra, Guiron e Viras:

