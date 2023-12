Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la recensione degli episodi 1-4 dell’eroica serie di Disney+

20/12/2023 recensione serie tv Percy Jackson and the Olympians di Gioia Majuna

Voto: 6.5/10 Titolo originale : Percy Jackson and the Olympians , uscita : 20-12-2023. Stagioni : 1.

I fan della saga letteraria di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (Percy Jackson and the Olympians) aspettavano probabilmente da molto tempo un adattamento live action che riuscisse a catturare e rendere sullo schermo l’essenza dell’azione, il cuore e l’altissima posta in gioco dell’universo creato da Rick Riordan.

Una paio di film con Logan Lerman e Alexandra Daddario era stata avviata una quindicina di anni fa, arrivando a trasporre il secondo libro prima di fermarsi lì per lo scarso entusiasmo raccolto. Ma mentre questi lungometraggi si erano presi parecchie libertà con la storia alienando così molti lettori, la serie appena arrivata su Disney+ pare aver imparato la lezione.

Lo stesso Rick Riordan è co-creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto, e si vede. Sebbene ci siano ovviamente alcune differenze tra il modo in cui si svolgono le cose nel primo libro, Il ladro di fulmini e quello in cui vengono rappresentate nello show, tutto ciò che è stato cambiato – almeno nei primi 4 degli 8 episodi previsti – non fa altro che servire ulteriormente il racconto e i personaggi che segue.

Per chiunque non abbia familiarità con la materia trattata, la prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo segue il dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell) mentre scopre che non solo gli dei dell’antica Gracia e i mostri del mito e delle leggende sono molto reali, ma che lui lui stesso è il figlio di un dio.

Sfortunatamente, Percy non ha molto tempo per elaborare queste informazioni perché presto si ritrova coinvolto in una missione che lo porterà a viaggiare per trovare il fulmine di Zeus e fermare un’imminente guerra tra gli dei.

Fortunatamente Percy non è solo in questo viaggio, ed è affiancato da Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries), un’altra semidea, e Grover Underwood (Aryan Simhadri), un satiro incaricato di proteggerlo.

Il primo episodio si svolge un po’ rapidamente – non c’è molto spazio per gli spettatori o per il protagonista di respirare mentre scopre la verità sulla sua esistenza, affronta un minotauro e parte verso il rifugio sicuro dei semidei Campo Mezzosangue – ma il ritmo sembra più un sintomo del medium televisivo nell’era dello streaming che un’indicazione della qualità generale del prodotto.

Con appena quattro/cinque ore a disposizione, una serie come Percy Jackson non può davvero permettersi di prendersi il suo tempo, quanto piuttosto sbrigarsi a ingranare.

I fan dei libri dovrebbero comunque essere in grado di tenere il passo senza problemi, dato che i primi capitoli cartacei di Il ladro di fulmini lanciavano similmente Percy in questa avventura senza respiro, senza contare l’ovvia familiarità pregressa con la mitologia di questo universo fantasy.

I novizi, tuttavia, non dovrebbero lasciare che questo incipit li dissuada dal continuare. Una volta che Percy arriva al Campo Mezzosangue e inizia la sua ricerca, le cose diventano più digeribili e i giovani attori hanno davvero la possibilità di brillare mentre Annabeth, Percy e Grover imparano a fidarsi l’uno dell’altro in questa avventura.

Scobell, Jeffries e Simhadri avevano un ruolo enorme da ricoprire nei panni di questi amati personaggi, e superano di gran lunga le aspettative. Sono infatti giovani protagonisti molto solidi, quindi c’è da sperare che possano interpretare questi personaggi per tutto il tempo che desiderano.

Walker Scobell cattura l’umorismo e la sfacciataggine di Percy trasmettendo anche la sua tristezza e il peso che sente come figlio di una divinità. La Jeffries trasmette uno stoicismo che non è facile da sopportare per una ragazzina, eppure incarna il suo comportamento calmo e calcolatore così bene che è chiaro il motivo per cui è stata scelta per questo ruolo. Infine Simhadri è il delizioso collante che tiene unito il gruppo nei panni di Grover, dando vita a questo giovane satiro goffo ma premuroso.

Insomma, nel complesso, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è molto divertente e finalmente rende giustizia a un mondo in cui così tanti hanno trovato conforto per quasi due decenni.

Rimane fedele al materiale originale aggiungendo e modificando alcune interazioni per servire meglio il modo in cui la storia viene raccontata in questo medium. Eventuali piccoli intoppi nel ritmo vengono rapidamente oscurati dal puro talento di questo cast e dall’evidente cura che gli sceneggiatori e i registi hanno avuto per questa storia.

Ogni tanto un adattamento esce fuori col buco.

Di seguito trovate il full trailer italiano di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, a catalogo dal 20 dicembre:

