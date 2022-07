Teaser e data di uscita per American Horror Stories, stagione 2

Il primo spin-off ufficiale di American Horror Story, American Horror Stories, è pronto a tornare in TV per la sua seconda stagione, e FX / Hulu ne ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer per testimoniarlo.

Non sappiamo ancora nulla sul cast principale o della trama, quindi toccherà aspettare ancora un po’ per capire chi saranno i protagonisti e gli special guest.

In ogni caso, l’antologia horror creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk presenterà ancora una volta episodi di un’ora di durata che racconteranno per lo più storie originali non collegate alla serie principale di AHS (e spesso nemmeno tra loro), anche se la prima stagione aveva rivelato interessanti connessioni con ‘Murder House’.

In attesa di capire quando arriverà in Italia (su Disney+ / Star), di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale della stagione 2 di American Horror Stories, che debutterà il 21 luglio negli USA, che anticipa (ma forse no, visti i precedenti ‘fuorvianti’ …) la presenza di raccapriccianti ibridi umani-bambola:

Fonte: YouTube