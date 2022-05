Teaser e data di uscita per Money Heist: Korea, versione ‘alternativa’ di La Casa di Carta (serie Netflix)

Netflix ha diffuso da poco il teaser trailer e il poster di Money Heist: Korea – Joint Economic Area, versione sudcoreana della popolarissima serie crime La Casa di Carta che viene annunciata come “una nuova e audace visione della rapina definitiva”.

Nel filmato sentiamo la voce fuori campo di un personaggio noto come Il Professore (Yoo Ji-tae), l’orchestratore del colpo, che recita:

Un rapinatore che ruba spiccioli o viene ucciso dopo essere stato inseguito o finisce in prigione. Ma un rapinatore che ruba in grande può cambiare il mondo e persino diventare un eroe. Di tutti i furti di denaro, compiremo il più grande di sempre.

Il pubblico assisterà dal vivo a questo grandioso spettacolo, e farà il tifo per noi.

Questa la scarna sinossi ufficiale:

Rinata in Corea, la nuova serie è ambientata in un’immaginaria Joint Economic Area, in un mondo in cui la penisola coreana sta affrontando la riunificazione.

Tra i protagonisti ci sono anche Berlino (Park Hae-soo), Tokyo (Jun Jong-seo), Mosca (Lee Won-jong), Denver (Kim Ji-hun), Nairobi (Jang Yoon-ju), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) e Oslo (Lee Kyu-ho).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Money Heist: Korea – Joint Economic Area, che finirà in esclusiva su Netflix il 24 giugno:

Fonte: YouTube