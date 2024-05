Teaser per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, stagione 2: Sauron minaccia la pace della Terra di Mezzo

Titolo originale : The Lord of the Rings: The Rings of Power , uscita : 01-09-2022. Stagioni : 3.

Durante gli Upfront, gli Amazon Studios hanno lanciato il teaser trailer e il poster della seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (The Lord of the Rings: The Rings of Power), che esplora le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, ambientate migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

Questa la trama ufficiale dei nuovi episodi:

Sauron (Charlie Vickers) è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà.

Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi… mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto… esserci l’uno per l’altro.

Tra i protagonisti troveremo anche Morfydd Clark, Benjamin Walker, Charles Edwards, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della stagione 2 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, debutterà a livello globale giovedì 29 agosto:

