Teaser per Lupin – Parte 3 (serie Netflix): Omar Sy cerca una nuova vita, ma il passato ritorna

A oltre un anno dalla seconda parte (la recensione), Netflix ha diffuso ora il teaser trailer della terza parte di Lupin, serie action francese che vede assoluto protagonista Omar Sy e rielabora le avventure del ladro gentiluomo creato dallo scrittore Maurice Leblanc.

Non ci sono molte informazioni, né sul numero di episodi né sul cast.

Questa la trama ufficiale:

Ora nascosto, Assane deve imparare a vivere lontano da sua moglie e suo figlio.

Con le sofferenze che sopportano a causa sua, Assane non ce la fa più e decide di tornare a Parigi per far loro una proposta folle: lasciare la Francia e ricominciare una nuova vita altrove.

Ma i fantasmi del passato non sono mai lontani e un ritorno inaspettato sconvolgerà i suoi piani.

In attesa di capire la data di debutto, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Lupin – Parte 3:

