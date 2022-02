Teaser per Shining Girls (serie Apple TV+): Elisabeth Moss vive una realtà frammentata

Apple TV+ ha da poco diffuso il teaser trailer e il poster di Shining Girls, serie in 8 episodi con Elisabeth Moss (L’uomo invisibile) che adatta l’omonimo romanzo best-seller di Lauren Beukes.

Questa la trama ufficiale:

Anni dopo che un brutale assalta l’ha scaraventata in una realtà in costante mutamento, Kirby Mazrachi (Moss) scopre che un recente omicidio è collegato proprio alla sua aggressione.

Inizia allora a collabora con il giornalista veterano Dan Velazquez (Wagner Moura) per comprendere il suo presente in continua evoluzione e per confrontarsi con il suo passato.

Tra i protagonisti dello show – definito un ‘thriller metafisico‘ – ci sono anche Phillipa Soo, Amy Brenneman e Jamie Bell.

Michelle MacLaren (Breaking Bad) ha diretto i primi due episodi di Shining Girls, mentre Silka Luisa è la showrunner, con Leonardo DiCaprio che figura invece tra i produttori del progetto.

Di seguito il trailer internazionale di Shining Girls, che sarà presentata in anteprima su Apple TV+ il 29 aprile (i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì):

