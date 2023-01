Teaser per The Big Door Prize (serie Apple): una macchina promette di sprigionare il nostro potenziale

Apple TV+ ha diffuso oggi il poster e il teaser trailer di The Big Door Prize, serie mistery-comica basata sull’omonimo romanzo di M.O. Walsh che è stata creata dal vincitore dell’Emmy David West Read (Schitt’s Creek).

Tra i protagonisti troviamo Chris O’Dowd, Gabrielle Dennis (A Black Lady Sketch Show), Ally Maki (Wrecked), Josh Segarra (The Other Two, She-Hulk: Attorney At Law), Damon Gupton (Super Pumped), Crystal Fox (Big Little Lies), Sammy Fourlas (TikTok person) e Djouliet Amara (Riverdale).

Questa la trama ufficiale:

Racconta la storia di una piccola città che cambia per sempre quando una misteriosa macchina appare nell’emporio, promettendo di rivelare il vero potenziale di vita di ogni residente.

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale di The Big Door Prize, che ricorda un certo episodio di Ai Confini della realtà con William Shatner:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube