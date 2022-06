Teaser per The Imperfects (serie Netflix): gli adolescenti sono dei veri mostri

Netflix ha diffuso nel pomeriggio il poster e il teaser trailer di The Imperfects, nuova serie fanta-horror destinata ad un pubblico di adolescenti che ha per showrunner Dennis Heaton ed è stata creata dalle stesse menti già dietro a The Order, Fargo e Van Helsing.

Questa la trama ufficiale:

Tre ventenni vengono trasformati in mostri da alcuni scienziati malvagi contro la loro volontà.

Ora sono alla ricerca del pazzo responsabile nella speranza di invertire tali effetti collaterali … ma sono anche inseguiti da un’agenzia governativa e poi devono fare i conti con le domande per il college, con le storie d’amore adolescenziali, certe mostruose mutazioni casuali e con ogni sorta di dramma legato al raggiungimento della maggiore età.

Oh, e l’agenzia governativa ha i carri armati.

Tra i protagonisti della serie ci sono Italia Ricci (Un amore da copertina), Iñaki Godoy, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal e Rhys Nicholson.

In attesa della versione lunga e di capire la data di debutto, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Imperfects, che ci dà un assaggio del tono dello show:

Fonte: YouTube