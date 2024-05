Teaser per The Umbrella Academy, stagione 4: la situazione precipita, ma la famiglia è unita

Netflix ha diffuso oggi il teaser trailer della quarta – e ultima stagione – della serie The Umbrella Academy, che è stata “scritta in gran parte” dallo showrunner Steve Blackman, tornato appositamente dietro le quinte.

Nel cast ritroveremo ovviamente Elliot Page come Viktor, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman come Allison, Robert Sheehan come Klaus, David Castañeda come Diego, Aidan Gallagher come Numero Cinque, Justine H. Min come Ben, Ritu Arya come Lila e Colm Feore come Reginald.

Tra le new entry ci sono invece David Cross, Nick Offerman e Megan Mullally.

Direttamente dalla stagione tre ci saranno ancora Justin Cornwell (I Am the Night) come Marcus, Britne Oldford (Hunters) come Fei, Jake Epstein (Suits) come Alphonso, Genesis Rodriguez (Big Hero 6) come Sloane e Cazzie David come Jayme.

Non ci sono dettagli precisi sulla trama, ma Steve Blackman ha dichiarato:

I fan di The Umbrella Academy potranno vivere la giusta conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves iniziato cinque anni fa. Ma prima di arrivare a questa conclusione, ci aspetta una storia incredibile, che li terrà con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”.

La serie – che è basata sulla sui fumetti di Gerard Way – debutterà l’8 agosto.

In attesa della versione lunga, di seguito – sulle note di The Final Countdown degli Europe – trovate il teaser trailer internazionale della quarta – e ultime – stagione di The Umbrella Academy:

Fonte: Netflix