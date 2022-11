Teaser per The Walking Dead: Dead City, serie spin-off con Negan e Maggie alleati

La serie madre sarà anche appena finita per sempre, ma questo non significa che abbiamo visto l’ultima puntata di The Walking Dead. Come noto da tempo, sono infatti in cantiere diversi progetti spin-off, tra cui The Walking Dead: Dead City.

Lo show è incentrato su Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan), personaggi da tempo in contrasto tra loro. Nel momento più scioccante della serie principale, Negan aveva ucciso brutalmente Glenn, il marito di Maggie, ma i due sono sorprendentemente poi riusciti a trovare un modo di collaborare dopo che Negan era passato dalla parte dei buoni.

Questa avventura li vede in viaggio insieme verso New York City.

Questa la trama ufficiale:

Maggie e Negan sono in viaggio in una Manhattan post-apocalittica e da tempo isolata dalla terraferma. La città in rovina è piena di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo fatt di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

The Walking Dead: Dead City, che avrà 6 episodi, è ambientata due anni dopo il finale dello show principale, dovrebbe debuttare nell’aprile del 2023. Eli Jorné (TWD) è stato scelto come showrunner.

L’architetto del franchise Scott Gimple in un recente comunicato ha detto:

Eli ha creato un caotico, bellissimo e tetro manicomio dei morti viventi per Negan, Maggie e i fan dello show desiderosi di scoprire un mondo inedito e folle all’interno dell’universo di TWD. Lauren e Jeffrey sono sempre stati dei fantastici collaboratori e ora spostiamo questa collaborazione al livello successivo con una serie che porterà questi personaggi ai loro limiti in quel mondo – e tra di loro.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Walking Dead: Dead City, che ci dà una rapido assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube