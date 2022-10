Teaser per Wreck (serie BBC): omicidi violenti e party sfrenati su una nave da crociera

BBC Three ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di Wreck, serie horror comedy con punte di slasher creata e scritta da Ryan J. Brown ambientata a bordo di una nave da crociera.

Questa la trama ufficiale:

Siamo sulla Sacramentum, seguendo la nuova recluta di 19 anni Jamie (Oscar Kennedy) mentre si unisce all’equipaggio alla ricerca della sorella scomparsa.

Lei stava lavorando a bordo della stessa nave in un tour precedente e non è mai tornata a casa. Jamie viene così iniziato alla vita da crociera e segue un corso accelerato sulle fazioni di adolescenti all’interno dello staff che festeggiano pesantemente e rimangono ignare dei sanguinosi omicidi che hanno luogo a bordo. Jamie è presto costretto a diventare detective per scoprire la sinistra verità.

Il cast dello show include anche Thaddea Graham (“The Irregulars”) come Vivian, Jack Rowan (“Noughts + Crosses”) come Danny, Harriet Webb (“I May Destroy You”) come Karen, Jodie Tyack (“The Window”) come Pippa, Louis Boyer come Sam, Anthony Rickman come Olly, Amber Grappy come Lauren, Diego Andres come Jerome, Peter Claffey come Cormac, Miya Ocego come Rosie, Warren James Dunning come Beaker, Ramanique Ahluwalia come Lily e Alice Nokes come Sophia.

Chris Baugh (Boys from County Hell) ha diretto personalmente e prodotto i 6 episodi.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Wreck, che verrà lanciata in esclusiva su BBC Three e BBC iPlayer il 9 ottobre:

