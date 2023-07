Teaser trailer (e data di debutto) per Invincible, stagione 2: essere un supereroe è un lavoraccio

A due anni dall’uscita della prima stagione (la recensione), e in vista del Comic-Con di San Diego dove verrà presentata per bene, gli Amazon Studios hanno diffuso un teaser trailer dell’attesissima seconda stagione della serie animata Invincible, che adatta l’omonima saga a fumetti creata da Robert Kirkman e disegnata da Cory Walker e Ryan Ottley.

I protagonisti Mark Grayson e Allen l’Alieno sono doppiati in originale da Steven Yeun e Seth Rogen.

La serie segue le imprese del diciassettenne Mark, un ragazzo come tutti gli altri della sua età – tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Quando Mark sviluppa i propri poteri, però, scopre che l’eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Il folto cast di voci comprende poi Sandra Oh, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson e J.K. Simmons.

Nel cast della seconda stagione di Invincible troveremo poi le new entry Sterling K. Brown, Peter Cullen, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Tatiana Maslany, Scott McNairy, Jay Pharoah, Ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins, Shantel VanSanten e altri.

In attesa della controparte in italiano, di seguito trovate il teaser trailer internazionale della prima parte della seconda stagione di Invincible, che debutterà il 3 novembre, che ci dà un rapido assaggio di quello che ci aspetta:

