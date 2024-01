Teaser trailer per Arcane, stagione 2: Singed aspetta nell’oscurità

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della seconda stagione della serie animata Arcane (o League of Legends Arcane).

Sappiamo che Hailee Steinfeld ed Ella Purnell hanno ripreso i ruoli vocali delle sorelle Vi e Jinx.

La stagione 2 è in sviluppo da diversi anni e parlando dei motivi, il CEO della Riot Games Nicolo Laurent aveva detto:

Non è ancora pronta e ci [sono] due ragioni. Per prima cosa, vogliamo qualità. Semplicemente non abbiamo fretta e quindi ci vuole tempo. E questa è una buona ragione. La cattiva ragione è che, onestamente, non sapevamo se la prima stagione sarebbe stata un successo, quindi non abbiamo messo in cantiere la seconda da subito. Se l’avessimo saputo, avremmo potuto iniziare a lavorarci molto prima. Ma non lo sapevamo, quindi abbiamo aspettato un po’ e ora ne stiamo pagando il prezzo.

Netflix descrive così la storia animata di Jinx e Vi:

In mezzo all’escalation di disordini tra l’avanzata e utopica città di Piltover e la squallida e repressa città sotterranea di Zaun, le sorelle Vi e Jinx si trovano su fronti opposti di una guerra causata da ideologie contorte e tecnologia arcana

In attesa della controparte italiana e della data di uscita precisa (pare a novembre), di seguito trovate intanto il teaser trailer della stagione 2 Arcane, che ci dà un velocissimo assaggio di quello che ci aspetta:

