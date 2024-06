Trailer per Batman: Caped Crusader (serie animata Prime Video), Gotham va ripulita

A tre anni dalle prime notizie, Prime Video ha diffuso oggi il poster e il primo trailer della serie animata Batman: Caped Crusader di Bruce Timm, che ci offre il primo sguardo a questa nuova versione del paladino di Gotham e dei suoi nemici. A monte c’è lo sceneggiatore Ed Brubaker.

Questa la trama ufficiale:

Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura.

Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco e mondano Bruce Wayne diventa qualcosa di più e meno che umano: BATMAN.

La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all’interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni letali e impreviste.

Si dice che lo show catturerà ciò che il disegnatore Bruce Timm voleva realizzare originariamente con la serie animata originale del 1992, affermando:

Si tratta di una sorta di ritorno ai principi originali dello show che abbiamo ideato all’inizio degli anni ’90. C’erano alcune limitazioni su ciò che potevamo fare in termini di contenuti per adulti, in termini di violenza e temi per adulti. La mia idea è fondamentalmente quella di dire: “Ok, siamo di nuovo nel 1990, questa volta però posso fare quello che voglio, e ho J.J. Abrams e Matt Reeves che mi sostengono”.

Il folto cast di doppiatori comprende Hamish Linklater (Midnight Mass) come Batman, Christina Ricci come Selina Kyle / Catwoman, Jamie Chung come Dott.ssa Harleen Quinzel / Harley Quinn, Diedrich Bader come Harvey Dent / Two-Face, Minnie Driver, Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, John DiMaggio, McKenna Grace, Jason Watkins, Paul Scheer, Reid Scott, Gary Anthony Williams, Dan Donohue, David Krumholtz, Haley Joel Osment e Toby Stephens.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Batman: Caped Crusader, che debutterà l’1 agosto, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube