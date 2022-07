Trailer per Beavis e Butt-Head (serie revival): passa il tempo ma la stupidità rimane immutata

Oltre alla clamorosa notizia di qualche tempo fa che annunciava l’arrivo entro fine anno del film Beavis and Butt-Head Do the Universe, Paramount+ ha ora diffuso il trailer della serie revival dedicata agli irriverenti e ‘bestialissimi’ Beavis e Butt-Head, creata da Mike Judge nel lontano 1993 e andata in oltre per oltre 200 episodi fino al 1998 (ripartiti su 7 stagioni, più un’ottava composta da 22 puntate extra nel 2011).

Questa la trama ufficiale:

L’iconico duo animato composta Beavis e Butt-Head torna più stupido che mai!

I due fenomeni della cultura pop degli anni ’90 tornano, doppiati [in originale] dal creatore Mike Judge, per confondere il buon senso, tormentarsi a vicenda e mostrare alcune delle gag più sceme che si possano immaginare.

Per chi non conoscesse la serie, trasmessa con successo in Italia da MTV (con le voci dei due protagonisti affidate a Paolo Rossi e a Luigi Rosa per le prime tre stagioni, poi ad Elio e Faso degli Elio e le Storie Tese per la quarta stagione e nella settima e infine da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio per l’ultima), parla appunto di Beavis e Butt-head, due adolescenti americani scansafatiche e apatici, scarsamente intelligenti, volgari e amanti del rock alternativo che passano le loro giornate alle prese con la vita quotidiana e scolastica, resa però surreale dai loro comportamenti assurdi, guidati dalla stupidità più assoluta e dalla frivolezza incosciente.

In attesa di capire se – e quando – arriverà dalle nostre parti (su Paramount+ negli USA dal 4 agosto), di seguito trovate il trailer internazionale del revival di Mike Judge’s Beavis and Butt-Head, che ci dà un assaggio di quello che vedremo, tra situazioni improbabili e amici ancora più strani:

Fonte: YouTube