Trailer per Cabinet of Curiosities (serie Netflix): 8 storie da incubo a cura di Guillermo del Toro

A oltre tre anni dalle prime notizie in merito e a un mese dal primo assaggio, Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Cabinet of Curiosities, serie antologica creata dal vincitore del premio Oscar Guillermo del Toro di cui il regista messicano ha personalmente selezionato i partecipanti.

Le riprese dello show – che intende sfidare le nostre tradizionali nozioni di horror attraverso 8 racconti sinistri che spaziano dal macabro al magico, dal gotico al grottesco fino al classicamente inquietante – sono state effettuate a Toronto nel corso del 2021.

● Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Hannah Galway (Sex/Life) sono le star dell’episodio (basato su una stori originale di Guillermo del Toro) scritto e diretto da Jennifer Kent (The Babadook)

● F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom) compariranno nell’episodio scritto da David S. Goyer (The Dark Knight) (basato su una storia breve di Michael Shea) e diretto da David Prior (The Empty Man).

● Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) e Sebastian Roché (The Man in the High Castle) sono nell’episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) (basato su una storia originale di Guillermo del Toro) e diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos)

● Crispin Glover (River’s Edge) e Ben Barnes (Shadow and Bone) sono le star dell’episodio scritto da Lee Patterson (Curve) (basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft) e diretto da Keith Thomas (Firestarter)

● Peter Weller (Star Trek Into Darkness) è il protagonista dell’episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), che lo ha anche scritto assieme ad Aaron Stewart-Ahn

● Mika Watkins (Origin) ha scritto un episodio (basato su una storia breve di H.P. Lovecraft) che sarà diretto da Catherine Hardwicke (Twilight)

● David Hewlett (See) è nel cast dell’episodio (basato su un racconto breve di Henry Kuttner) scritto e diretto da Vincenzo Natali (Hannibal)

● Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) è lo sceneggiatore dell’episodio (basato su un fumetto di Emily Carroll) diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night).

Tra i protagonisti ci sono anche Sofia Boutella (La Mummia) e Rupert Grint (“Servant”).

Guillermo del Toro è anche produttore esecutivo di Cabinet of Curiosities al fianco di J. Miles Dale (La forma dell’acquae), coi due che ne sono anche showrunner.

In origine la serie doveva essere intitolata “Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.”

In attesa di vederla dal 25 ottobre, di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Cabinet of Curiosities, che ci dà un ulteriore assaggio dell’aspetto di molti dei mostri, realizzati senza l’uso della CGI ma in modo artigianale:

