Trailer per Chernobyl: The Lost Tapes, documentario HBO con filmati e interviste inediti

Sappiamo tutti che quello che è successo a Chernobyl nel 1986 è stato un disastro di proporzioni epocali. Sono stati rivelati molti dettagli inquietanti nel corso degli anni, ma ci sono ancora nuove informazioni agghiaccianti che vengono portate alla luce ben 36 anni dopo.

HBO ha ora infatti diffuso il poster e il trailer di un nuovo documentario intitolato Chernobyl: The Lost Tapes, che presenta filmati inediti che sono stati tenuti nascosti al pubblico per tutto questo tempo, dettagli tremendi su ciò che stava realmente accadendo dopo l’esplosione del reattore e le conseguenti bugie che venivano raccontate ai media.

Questa la trama ufficiale:

Trentasei anni dopo l’esplosione del reattore nucleare di Chernobyl nell’Ucraina sovietica, filmati d’archivio scoperti di recente e interviste registrate con coloro che erano presenti dipingono un ritratto emozionante e avvincente dell’entità e della gravità del disastro e della misura cui il governo sovietico si spinse per coprire l’incidente, compresi i soldati inviati per “liquidare” i danni.

Il regista britannico di lingua russa James Jones ha scoperto una vasta gamma di filmati inediti provenienti da una serie di fonti, che rivelano le agghiaccianti conseguenze dell’esplosione. Mentre soldati, piloti e minatori vennero chiamati per aiutare a contenere le radiazioni con enormi rischi personali, il governo sovietico continuò a negare e a distorcere l’enormità della situazione.

Testimonianze profondamente personali aiutano a contestualizzare la tragedia fornendo una panoramica della vita a Chernobyl prima del tracollo e delle sue strazianti conseguenze. I film di propaganda del governo illustrano l’orgoglio dell’Unione Sovietica per il suo programma nucleare e le notizie contemporanee mostrano gli annunci ritardati e fuorvianti del presidente Gorbaciov ai suoi connazionali.

Il documentario presenta interviste con Ihor Hodosov, un minatore; Ihor Pismenskiy, pilota di elicotteri; Oleksandr Sirota, uno scolaro di dieci anni; Lyudmila Ignatenko, il cui marito fu uno dei primi soccorritore; Nikolai Tarakanov, un generale russo; Oleksiy Breus, un ingegnere di Chernobyl; Ihor Yatskiv e Nikolai Kaplin, ‘liquidatori’; e Yuri Samoilenko, vice capo ingegnere della centrale elettrica di Chernobyl.

Chernobyl: The Lost Tapes è stato diretto dal regista britannico James Jones (On The President’s Orders, The Riots e Mosul).

Di seguito trovate il trailer internazionale di Chernobyl: The Lost Tapes, che sarà trasmesso in streaming su HBO Max a partire dal 22 giugno:

