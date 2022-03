Trailer per DMZ (serie HBO Max): Rosario Dawson cerca il figlio nella Manhattan post seconda guerra civile

HBO Max ha appena diffuso il poster e il trailer di DMZ (acronimo per ‘Demilitarized Zone’), miniserie fanta-apocalittica che adatta l’omonimo fortunato fumetto di Brian Wood e Riccardo Burchielli pubblicato tra il 2006 e il 2012 da DC Comics / Vertigo in cui viene tratteggiata una realtà ucronica in cui negli USA è scoppiata la seconda guerra civile.

La protagonista principale è Rosario Dawson (The Mandalorian).

Questa la scarna trama ufficiale:

Nel futuro prossimo, dopo che un’aspra guerra civile ha reso Manhattan una zona demilitarizzata (DMZ), distrutta e isolata dal resto del mondo, la fiera dottoressa Alma Ortega intraprende un viaggio straziante per ritrovare il figlio che ha perso durante l’evacuazione di New York Città all’inizio del conflitto.

Sulla sua strada troverà gang, milizie, demagoghi e signori della guerra, tra cui Parco Delgado, il popolare – e letale – leader di una delle bande più potenti della DMZ.

C’è Roberto Patino dietro allo show, nel cui cast figurano anche Benjamin Bratt, Freddy Miyares, Hoon Lee, Jordan Preston Carter, Venus Ariel, Jade Wu, Rey Gallegos, Agam Darshi, Juani Feliz, Mamie Gummer e Rutina Wesley.

Tra i registi che si sono alternati alla regia dei 4 episodi della prima stagione di DMZ ci sono invece Ava DuVernay (Selma) ed Ernest Dickerson (Demon Knight).

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di DMZ, che esordirà il 17 marzo, che ci dà una prima idea dei valori di produzione:

