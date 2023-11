Trailer per Echo (serie Marvel): Kingpin ha trovato una possibile erede

I Marvel Studios hanno appena diffuso il poster e il trailer di Echo, nuova serie del MCU in 5 episodi che porta sul piccolo schermo una nuova supereroina.

Questa la trama ufficiale:

Maya Lopez (Alaqua Cox) è inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità.

Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX) e Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind).

Gli episodi sono stati diretti dai registi Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

Per chi non la conoscesse, Echo è stata creata dagli artisti David Mack (testi) e Joe Quesada (disegni), e la sua prima apparizione è avvenuta sul fumetto Daredevil #2 n. 9 (dicembre 1999). Si tratta di una delle pochissime supereroine native americane e tra i pochi personaggi non udenti del mondo dei comics.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della prima stagione di Echo, che debutterà su Diseny+ il 10 gennaio 2024, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

