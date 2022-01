Trailer per Fantasy Island (serie reboot): i sogni sono desideri molto pericolosi

A due anni dal film di Jeff Wadlow (la recensione) e a sei mesi dall’uscita americana, Sky ha diffuso oggi il trailer e il poster della prima stagione di Fantasy Island, serie reboot aggiornato dell’amata Fantasilandia andata in onda a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80.

Già rinnovata dopo il successo riscosso oltreoceano, la serie, in 10 episodi, racconta l’incredibile vacanza di uno o più ospiti per puntata, accolti sull’isola da Elena Roarke (Roselyn Sánchez), dalla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes) e dal responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez), che faranno di tutto per rendere indimenticabile la loro permanenza sull’isola.

Questa la trama ufficiale:

L’affascinante ed elegante Elena Roarke, erede di un “certo” Mr. Roake, gestisce un resort di lusso su una splendida isola tropicale, un vero e proprio paradiso in Terra, un posto dove è possibile realizzare per davvero i propri sogni, anche quelli più incredibili. Come però ben recita un famoso modo di dire, bisogna stare attenti a ciò che si desidera…perché potrebbe avverarsi!

Insieme ai fidati Ruby – un’ospite che decide di accettare una seconda possibilità e di restare a vivere sull’isola – e Javier – pilota, meccanico e, di fatto, “tuttofare” del resort –, Elena accoglie una serie di ospiti che avanzano le richieste più disparate. Richieste che, non si sa bene come, vengono sempre soddisfatte. Nel bene e nel male…

Girata a Porto Rico, tra gli special guest c’è anche Daphne Zuniga (Melrose Place).

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Fantasy Island, che verrà trasmessa da Sky in esclusiva a partire dal 24 gennaio alle 21.15 su Sky Serie e poi in streaming su NOW, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere fanta-horror:

Fonte: YouTube