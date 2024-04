Trailer per Garouden: The Way of the Lone Wolf (serie anime Netflix), botte da orbi negli incontri all’ultimo sangue

Titolo originale : ???: The Way of the Lone Wolf , uscita : 23-05-2024. Stagioni : 1.

Netflix ha diffuso il poster e il trailer di una nuova serie animata ricca di azione intitolata Garouden: The Way of the Lone Wolf, che si basa su una serie di romanzi scritti dal giapponese Baku Yumemakura pubblicati a partire dal 1985. Nel corso degli anni, i romanzi sono stati adattati in manga, in un lungometraggio e persino in videogiochi. Questa sarà la prima volta che verranno trattati come un anime.

Questa la trama ufficiale:

In fuga da un crimine del passato, Juzo Fujimaki viene ricattato per partecipare a un torneo illecito dove dovrà affrontare i migliori artisti marziali del paese nel corso di scontri mortali.

Juzo cercherà quindi di trattenere il lupo selvaggio che è in lui, ma alla fine scatenerà la sua furia, pestando ferocemente gli altri combattenti.

In cabina di regia c’è Atsushi Ikariya, che ha anche disegnato i personaggi insieme a Momoko Kawai per conto dello Studio NAZ. Sadayuki Murai ha lavorato alla sceneggiatura.

Takeshi Ueda è artefice della sigla di apertura, intitolata “Fight & PRIDE”, e la sigla di chiusura, intitolata “CRY BOY”.

Tra i doppiatori originali figurano Ryota Takeuchi come Juzo Fujimaki, Tetsu Inada come Bunshichi Tanba e Shunsuke Takeuchi come Tsutomu Himekawa.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Garouden: The Way of the Lone Wolf, che finirà nel catalogo di Netflix il 23 maggio, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube