Trailer per Night Sky (serie Prime): Spacek e Simmons hanno un portale interdimensionale nel cortile di casa

Gli Amazon Studios hanno appena diffuso il trailer e il poster di Night Sky, serie originale fanta-drammatica in 8 episodi che vede fra i protagonisti i vincitori del premio Oscar Sissy Spacek (Carrie – Lo sguardo di Satana) e J.K. Simmons (Whiplash) nei panni di una coppia che trova un portale verso un altro pianeta nel cortile di casa.

Questa la trama ufficiale:

Franklin e Irene York, una coppia di anziani, scoprono una camera nel loro cortile che li guida a intraprendere un viaggio mistico verso uno strano nuovo pianeta.

Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando un misterioso sconosciuto entra nelle loro vite, svelando oscuri segreti che porteranno a una serie di eventi inspiegabili.

Night Sky è stato creato e co-prodotto da Holden Miller, con Daniel C. Connolly in qualità di showrunner e produttore esecutivo.

Nel cast dello show ci sono anche Chai Hansen (The Newsreader), Kiah McKirnan (Mare of Easttown), Julieta Zylberberg (The Invisible Look), Rocío Hernández (La caída) e Adam Bartley (Longmire).

Di seguito il trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Night Sky, che debutterà su Prime Video venerdì 20 maggio, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube