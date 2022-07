Trailer per Primal, stagione 2: Spear e Fang alle prese con nuovi mostruosi nemici

HBO Max ha diffuso da poco il teaser trailer della stagione 2 di Primal, brutale serie animata destinata a un pubblico adulto creata da Genndy Tartakovsky.

Non ci sono dettagli sulla trama, sembra proprio che ne nuovi episodi vedremo Spear e Fang collaborare per salvare Mira dal cattivissimo Scorpion.

Ambientati in epoca preistorica, gli episodi della durata di 30 minuti sono incentrati su un “uomo delle caverne all’alba dell’evoluzione” e su un “dinosauro sull’orlo dell’estinzione”. I due personaggi sono legati da una tragedia e “questa improbabile amicizia diventerà presto l’unica speranza di sopravvivenza in un mondo violento e primordiale”.

Ah si, non c’è una sola riga di dialoghi.

Di seguito trovate il trailer internazionale della seconda stagione di Primal, che sarà presentata in anteprima su Adult Swim a mezzanotte di giovedì 21 luglio e in streaming il giorno successivo su HBO Max:

Trailer for “GENNDY TARTAKOVSKY’S PRIMAL” season 2, premiering July 21 at midnight on #AdultSwim and streaming next day on HBO Max pic.twitter.com/M27TEaewGx

— Animation on HBO Max (@AnimationOnMax) July 2, 2022