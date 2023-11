Trailer per Reacher, stagione 2: Alan Ritchson colpisce sempre forte quando indaga

A quasi due anni dalla prima (la recensione), Prime Video ha appena diffuso il poster e il video della seconda stagione di Reacher, che sarà composta da 8 episodi.

Questa la trama ufficiale:

seconda stagione di Reacher inizia quando l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno.

Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole; e David O’Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico.

Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità.

Se c’è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l’Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e la sua Unità colpire duro.

Basata su Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble), l’undicesimo romanzo della saga best-seller Lee Child, il cast di Reacher S2 è completato da Ferdinand Kingsley nel ruolo di A.M., un mercenario che la Sicurezza Interna definisce “fantasma”; Robert Patrick come Shane Langston, capo della sicurezza di un appaltatore privato della difesa con un passato discutibile; e Domenick Lombardozzi nel ruolo del duro detective della polizia di New York Guy Russo.

In attesa di vederla nel catalogo di Amazon Prime dal 15 dicembre, di seguito – sulle note di Crazy on you degli Heart – trovate il trailer doppiato in italiano della seconda stagione Reacher, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube