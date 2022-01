Trailer per The Cuphead Show (serie animata Netflix): si va in un mondo di macabri divertimenti

Netflix ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di The Cuphead Show, serie originale dai toni horror-comedy in 12 episodi da 12 minuti ispirata al pluripremiato videogioco caratterizzato da splendide animazioni in stile retrò.

Questa la trama ufficiale:

I fratelli Cuphead e Mugman sonio in perlustrazione sul loro surreale pianeta natale delle Isole Inkwell in cerca di divertimento e di avventura, coprendosi sempre le spalle a vicenda. A meno che non sia rimasto un solo biscotto, nel cui caso … ogni tazza è per sé!

Un giorno, una nemesi sinistramente bizzarra, il Diavolo in persona, arriva però sulle scene per giocare con i nostri eroi …

CJ Kettler è il produttore esecutivo dello show insieme ai creatori originali di Cuphead, Chad e Jared Moldenhauer, per lo Studio MDHR.

La serie è prodotta da Netflix Animation e da Dave Wasson (i corti di Topolino) e da Cosmo Segurson (Rocko’s Modern Life: Static Cling)

Di seguito il trailer internazionale di The Cuphead Show, che debutterà il 18 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere cupamente divertenti dei classici Disney degli anni ’80:

