Trailer per The Girl in the Mirror (serie Netflix): un incidente mortale spalanca scenari soprannaturali

Netflix ha da poco diffuso il trailer di The Girl in the Mirror (già nota come Alma), nuova serie soprannaturale spagnola in 10 episodi da 50 minuti ideata da Sergio G. Sánchez, già sceneggiatore di The Orphanage e The Impossible.

Questa la trama ufficiale:

Una giovane ragazza di nome Alma (Mireia Oriol) sopravvive a un incidente d’autobus che uccide la maggior parte dei suoi compagni di classe.

Quando si risveglia senza ricordi dell’accaduto o del suo passato, i suoi genitori sembrano degli estranei e la sua casa diventa un luogo colmo di segreti e di mistero.

Alma ha il crescente sospetto che tutti intorno a lei stiano mentendo, cercando di trasformarla in qualcun altra.

Intrappolata in un mondo che non sente suo, deve allora svelare gli eventi che hanno portato all’incidente prima che la sua vera identità svanisca per sempre.

Nel cast della serie ci sono anche Álex Villazán, Pol Monen e Javier Morgade.

Di seguito il trailer internazionale di The Girl in the Mirror, che finirà nel catalogo di Netflix il 19 agosto:

