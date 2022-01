Trailer per Wolf Like Me (serie Peacock): Isla Fisher diventa un lupo mannaro, ma niente paura

Titolo originale : Wolf Like Me , uscita : 13-01-2022. Regista : Abe Forsythe. Stagioni : 1.

Il destino ha un modo divertente di unire le persone, anche se un oscuro segreto potrebbe presto dividerle … Questa è la premessa della nuova serie Wolf Like Me, rom-com a tinte horror di cui Peacock ha appena diffuso il poster e il nuovo trailer.

Creato da Abe Forsythe, questa è la trama ufficiale dello show originale:

Gary (Josh Gad) è un padre che sta lottando per raccogliere i cocci della sua vita e riuscire a provvedere alla figlia dopo la morte inaspettata di sua moglie. Un incidente d’auto che coinvolge anche Mary (Isla Fisher), fa nascere una storia d’amore tra i due, ma la donna nasconde un segreto di cui non ha parlato con nessuno. Sarà Gary quello a cui potrà finalmente rivelarlo?

Abe Forsythe – che ha diretto anche personalmente i 6 episodi di Wolf Like Me – ha affermato che mantenere il mistero il più a lungo possibile è il modo migliore per il pubblico di entrare adeguatamente nella serie:

Mi piacerebbe che il pubblico guardasse la serie senza sapere dove sta andando o che cosa sarà rivelato man mano che si andrà avanti. Penso che se ciò accadrà, scioccherà e sorprenderà la gente. Si arriverà alla fine di ogni episodio e ci sarà un motivo per cui si dovrà continuare a guardare lo show.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovare il full trailer internazionale di Wolf Like Me, che debutterà su Peacock il 13 gennaio, che ne anticipa velocemente le atmosfer:

