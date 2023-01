Trailer per Wolf Pack (serie Paramount+): Sarah Michelle Gellar cacciatrice di lupi mannari nello spin-off di Teen Wolf

Sarah Michelle Gellar combatterà ancora una volta contro creature soprannaturali nella prossima serie Paramount+ Wolf Pack, spin-off della fortunata Teen Wolf scritto e prodotto da Jeff Davis di cui è appena arrivato online il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Seguiamo un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme.

Feriti nel caos che ne segue, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati sedici anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio.

Al sorgere della luna piena, tutti e quattro i ragazzi si riuniscono per rivelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Tra i protagonisti dello show ci sono anche Bailey Stender (“iCarly”), Chase Liefeld (“Chang Can Dunk”), Hollie Bahar (“Westworld”), Lanny Joon (“Baby Driver”), Rio Mangini (“Everything Sucks”), Stella Smith (“Stargirl”), Zack Nelson (“Loot”), James Martinez (“Love, Victor”), Amy Pietz (“Caroline in the City”), Bria Brimmer (“Doom Patrol”), John L. Adams (“The Dead Zone”) e Sean Philip Glasgow (“Diary of a Future President”).

Di seguito il trailer internazionale di Wolf Pack, che debutterà lo stesso giorno di Teen Wolf: The Movie, il 26 gennaio:

