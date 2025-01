Trailer per Your Friendly Neighborhood Spider-Man (serie Disney+): si torna a scuola con Peter Parker

Marvel Animation ha diffuso il poster e il trailer di Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

La serie animata segue una linea temporale parallela in cui Peter Parker, alias Spider-Man, è mentore di Norman Osborn, il suo arcinemico Green Goblin, invece di Tony Stark, come avviene invece nell’Universo Cinematografico Marvel.

I membri del cast vocale originale son Hudson Thames nel ruolo del protagonista Spider-Man, Colman Domingo come Osborn, Kari Wahlgren come Zia May, e Hugh Dancy nel ruolo di Doctor Octopus. Inoltre, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio riprenderanno i loro ruoli dalla serie Netflix “Daredevil”, mentre Paul F. Tompkins interpreta il classico dei fumetti Marvel The Wizard.

Il video getta un primo sguardo a due nuovi costumi di Spider-Man: uno più casual, adatto a un adolescente come Peter Parker, e l’altro con uno stile più tradizionale e una colorazione nera e bianca piuttosto elegante. Non manca ovviamente l’azione: dopo aver messo fuori gioco alcuni malviventi in diretta streaming, Parker prende il loro telefono e lo gira su di loro, legati nella ragnatela. “Consideratello una buona azione da parte del vostro amichevole Spider-Man di quartiere”, dice Parker, per poi rivolgersi alla fotocamera. “Sono io, a proposito. Sono Spider-Man.”

Spider-Man è stato una delle principali fonti di guadagno per Marvel da quando Tom Holland ha ottenuto il ruolo nel 2016 con l’uscita di “Captain America: Civil War”. Holland ha interpretato l’arrampicamuri in cinque film, l’ultimo dei quali, “Spider-Man: No Way Home” (2021), è diventato il settimo film con il maggiore incasso di tutti i tempi.

Prima che Spider-Man entrasse nell’MCU, il franchise era stato guidato da Sam Raimi per Sony Pictures, che ha prodotto tre film tra il 2002 e il 2007 con Tobey Maguire. Sony ha poi riavviato la saga nel 2012 con Andrew Garfield, e tutti e tre gli Spider-Man hanno avuto una memorabile reunion in “No Way Home”.

Il team che sta realizzando questa nuova versione di Spider-Man include Jeff Trammell come capo sceneggiatore e Mel Zwyer come regista supervisore. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono i produttori esecutivi.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che debutterà il 29 gennaio 2025, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube