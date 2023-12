1 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 1 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Warner Bros. ha diffuso il trailer e il poster di Furiosa: A Mad Max Saga, prequel diretto dal papà della saga George Miller che vede stavolta protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth —> i dettagli

– Il regista McG ha parlato del suo film Terminator Salvation del 2009, rivelando i rimpianti per il flop e l’esistenza di una versione alternativa —> le dichiarazioni

– Uscito nel 2009, l’adattamento per il grande schermo di Watchmen, lodato fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, ad opera di Zack Snyder, non venne pienamente apprezzato all’epoca né dal pubblico né dalla critica. Ora, Christopher Nolan, che era stato determinante nel reclutare il collega per la regia di L’uomo d’acciaio (2013), ha commentato brevemente quel cinecomic in un articolo del THR dedicato alla carriera di Snyder:

Ho sempre creduto che Watchmen fosse in anticipo sui tempi. L’idea di una squadra di supereroi, che il film sovverte così brillantemente, non era ancora una cosa da mettere in un film. Sarebbe stato affascinante vederlo realizzato dopo Avengers.

– Mentre il film è ancora nei cinema, Eli Roth ha a sorpresa confermato con un video sul suo profilo Instagram che presto si metterà al lavoro sullo slasher Thanksgiving 2. Lavorerà personalmente alla sceneggiatura insieme a Jeff Rendall, con l’uscita del sequel prevista per il 2025.

Il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eli Roth (@realeliroth)

© Riproduzione riservata