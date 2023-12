McG su Terminator Salvation: “Fu una grande ferita per me; esiste un finale alternativo”

Uscito nel 2009, Terminator Salvation ha finito per essere una grande delusione. Pur avendo un cast di ottimo livello, con Sam Worthington, Christian Bale e Anton Yelchin, il film, che avrebbe dovuto riavviare il franchise, fallì nel suo compito, incassando 370 milioni di dollari globalmente a fronte di 200 di budget.

Oggi è stato in buona parte rivalutato, e durante un’intervista con CB, il regista, McG, ha mostrato tutto il suo rammarico per il risultato finale:

Ci provammo con tutte le nostre forze. In tal senso, scegliemmo Jonah Nolan per scriverlo, in quel periodo ci fu uno sciopero degli sceneggiatori. Coinvolgemmo Christian Bale, non si può arrivare più in alto di così. Ci impegnammo a fondo. A molte persone piace quel film, ma non riuscì a raggiungere i risultati che speravo avrebbe raggiunto e ho vissuto a lungo con questa ferita …

McG ha aggiunto poi un dettaglio succoso:

Esiste una versione con un finale completamente diverso di Terminator Salvation, ma non posso ancora condividerla con il mondo. È più che cupa.

Chissà quando potrà svelarla …

Di seguito trovate il trailer internazionale di Terminator Salvation:

© Riproduzione riservata

Fonte: CB