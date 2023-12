13 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 13 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– Magnolia Pictures ha diffuso il trailer di The Seeding, horror indipendente che è stato scritto e diretto da Barnaby Clay e vede protagonisti Scott Haze e Kate Lyn Sheil. Data di uscita: 26 gennaio 2024.

La trama:

Crescere da soli nel deserto è un inferno. Questo è ciò che un escursionista (Haze) scopre quando incontra un bambino smarrito mentre fotografa un’eclissi solare. Ciò che inizia come un atto di buon samaritanesimo si trasforma in un mortale gioco del gatto col topo tra lui, un gruppo di minacciosi adolescenti e una donna misteriosa con un legame unico con loro (Sheil).

Il trailer:

– Prime Video ha diffuso il poster e il trailer di Hazbin Hotel, serie animata per un pubblico adulto in 8 episodi creata da Vivienne Medrano, A24 e Bento Box Entertainment —> i dettagli

– A24 ha lanciato il primo trailer di Civil War, il nuovo film scritto e diretto dal regista britannico Alex Garland (Men) —> i dettagli

– In una recente intervista a Variety, Jason Statham ha spiegato come mai non prenderà mai parte a un cinecomic —> le dichiarazioni

– Mainframe Pictures ha diffuso il trailer di Founders Day, slasher Rated R che è stato scritto e diretto da Erik Bloomquist che arriverà nei cinema americani il 19 gennaio 2024.

La trama:

Una cittadina è scossa da una serie di inquietanti omicidi nei giorni che precedono l’accesa elezione del sindaco.

Mentre le accuse volano e la minaccia di un assassino mascherato incombe a ogni angolo di strada, i residenti devono affrettarsi per scoprire la verità prima che la paura consumi tutti quanti.

Tra i protagonisti ci sono Devin Druid (13 Reasons Why), Emilia McCarthy (SkyMed), Amy Hargreaves (13 Reasons Why), Catherine Curtin (Stranger Things), William Russ (Boy Meets World), Naomi Grace (NCIS), Olivia Nikkanen (The Society), Jayce Bartok (When They See Us), Andrew Stewart Jones (Gotham), Tyler James White (The Villains of Valley View), Erik Bloomquist (Weekenders), Adam Weppler (Long Lost), Kate Edmonds (The Third Saturday in October), Dylan Slade e Arun Cameron Storrs.

Il trailer:

