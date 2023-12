Trailer per Hazbin Hotel (serie animata Prime Video): bisogna svuotare l’Inferno

Prime Video ha diffuso oggi il poster e il trailer di Hazbin Hotel, serie animata per un pubblico adulto in 8 episodi creata da Vivienne Medrano, A24 e Bento Box Entertainment.

Questa la trama ufficiale:

Charlie, la principessa dell’Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno.

Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre quindi un hotel nella speranza che gli avventori facciano il “check-out” in Paradiso.

Mentre la maggior parte dell’Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco.

Quando una potente entità nota come ‘Radio Demon’ si mette però in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà.

Tra le guest star figurano i veterani di Broadway Darren Criss (Saint Peter), Jeremy Jordan (Lucifer Morningstar), Daphne Rubin-Vega (Carmilla Carmine), Patina Miller (Sera) e Jessica Vosk (Lute).

Le musiche originali sono dell’artista Sam Haft e di Andrew Underberg.

Di seguito il trailer internazionale di Hazbin Hotel, che debutterà il 19 gennaio 2024:

Fonte: YouTube