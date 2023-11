17 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 17 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Deadline che un remake di La Casa Nera (The People Under the Stairs) di Wes Craven sarebbe nelle fasi iniziali di sviluppo, con Ezra Claytan Daniels (Doom Patrol, Night Sky) incaricato di occuparsi della sceneggiatura da Universal Pictures e dalla Monkeypaw Productions di Jordan Peele.

– Dopo due film, Ted di Seth MacFarlane sta per fare il suo grande ritorno in una nuova serie prequel che arriverà su Peacock, di cui oggi è stato diffuso il primo teaser trailer —> i dettagli

– Blumhouse ha appena diffuso il poster e il trailer di Imaginary, horror con un orsacchiotto demoniaco che è stato diretto dal regista Jeff Wadlow (Fantasy Island, Kick-Ass 2), che lo ha anche scritto con Greg Erb e Jason Oremland —> i dettagli

