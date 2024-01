18 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 18 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Riemerge la sceneggiatura del film Messia di Dune scritta da David Lynch per il sequel che non fu mai realizzato —> i dettagli

– Il regista Hayao Miyazaki rivela il significato dei Senza-Volto presenti nel film La Città Incantata del 2001 —> i dettagli

– David F. Sandberg, il regista di Annabelle: Creation, Shazam! e Lights Out, dirigerà l’adattamento cinematografico del videogioco horror per PlayStation Until Dawn, prodotto da Screen Gems e PlayStation Productions.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Blair Butler (The Invitation) e una bozza recente è stata scritta da Gary Dauberman (It: Chapter Two e The Nun). Si dice che il film sia una “lettera d’amore terrificante e vietata ai minori al genere horror”.

