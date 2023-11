24 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 24 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– The Muppets Mayhem è stata cancellata dopo una sola stagione. La serie, nata dal creatore Adam F. Goldberg (The Goldbergs) con Bill Barretta e Jeff Yorkes, ha potuto contare su appena 10 episodi ed è stata lanciata nel maggio scorso. Lo streamer non ha mai rivelato i dati di ascolto. La storia girava intrno alla Electric Mayhem Band, impegnata in un epico viaggio musicale per registrare finalmente il suo primo album in studio.

– I Wonder Pictures l’11 dicembre riporta nei cinema italiani – in versione restaurata – Funny Games di Michael Haneke (La pianista, Il nastro bianco), una delle opere più radicali del regista austriaco, datata 1997 –> il nostro approfondimento

