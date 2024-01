29 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 29 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Paramount+ ha cancellato la serie horror sui lupi mannari Wolf Pack – in cui ha recitato anche Sarah Michelle Gellar – dopo solo una stagione. TV Line riporta: “I due scioperi a Hollywood della scorsa estate sono stati il chiodo finale sulla bara di Wolf Pack. Secondo le fonti, una potenziale seconda stagione non sarebbe stata pronta prima di quasi due anni.”

– A qualche mese dal primo assaggio, Sony Pictures ha diffuso ora il full trailer e il poster di Ghostbusters: Minaccia Glaciale (Ghostbusters: Frozen Empire), sequel di Ghostbusters: Legacy, precedentemente noto come Ghostbusters: Firehouse che è stato diretto dal regista Gil Kenan (Poltergeist) —> i dettagli

– La popolare favola Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll è l’ispirazione principale Alice in Terrorland, horror britannico a basso budget che è stato scritto e diretto da Richard John Taylor (The Huntress of Auschwitz) —> i dettagli

– Duncan Jones (Moon, Source Code, Warcraft) è pronto a tornare sulle scene con un progetto intitolato Rogue Trooper, adattamento animato dell’omonimo fumetto pubblicato sulla rivista inglese 2000 A.D. di cui è stato anche diffuso un teaser poster.

Come riporta Variety sarà ‘Un film d’animazione creato con lo strumento 3D Unreal Engine 5 di Epic; prodotto da Rebellion e Liberty Films, le riprese principali sono già terminate presso i Rebellion Film Studios nel Regno Unito e sarà completato l’anno prossimo.’

Il folto cast di doppiatori comprende: Aneurin Barnard, Hayley Atwell, Jack Lowden, Daryl McCormack, Reece Shearsmith, Jemaine Clement, Matt Berry, Diane Morgan, Alice Lowe, Asa Butterfield e Sean Bean.

© Riproduzione riservata