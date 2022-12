Barry Sonnenfeld su Forrest Gump: “Lasciai la regia per La Famiglia Addams 2; decisivi Michael J. Fox e Martin Brest”

Prima che Robert Zemeckis finisse per dirigere il classico film del 1994 Forrest Gump, era stato il suo collega Barry Sonnenfeld a essere inizialmente chiamato per occuparsi della regia.

Barry Sonnenfeld, già dietro alla mdp per La famiglia Addams del 1991, alla fine decise di abbandonare il progetto in favore del suo sequel La famiglia Addams 2 (Addams Family Values), che sarebbe arrivato nei cinema – con modesto successo commerciale – nel 1993

In un’intervista rilasciata a Variety, Barry Sonnenfeld ha raccontato i retroscena di tutta la vicenda:

[Il produttore] Gary Lucchesi mi mandò questo libro intitolato Forrest Gump e mi disse di leggerlo e poi di dirgli che avrebbero dovuto realizzarlo perché ‘Ho otto sceneggiature sul tavolo e sono tutte terribili!’. Gli dissi: ‘Modifichiamo il personaggio principale da questo tizio che è un grassone che somiglia a un running back a un uomo magro che corre sempre e manderò il copione a Tom Hanks, col quale ho girato Big. E dissi a Tom Hanks: ‘Probabilmente non vorrai farlo, perché è simile a Big, visto che parla di questo uomo-bambino …’. A Hanks invece piacque molto. Accettò la parte e io accettai di dirigere il film.

Barry Sonnenfeld stava girando Amore con interessi con Michael J. Fox quando gli comunicarono che la Paramount Pictures aveva intenzione di procedere con un sequel della Famiglia Addams. Lui aveva già firmato per Forrest Gump, ma era indeciso su cosa fare, così chiese alla star un consiglio:

[Un] anno e mezzo [dopo l’uscita di La Famiglia Addams], la Paramount decise di girare La Famiglia Addams 2, così mi ritrovai a scegliere se rimanere su Forrest Gump o ritornare alla prima cosa che avevo diretto. Stavo lavorando … con Michael J. Fox e gli chiesi: ‘Cosa dovrei fare?’. Michael mi disse: ‘Hai apparecchiato la tavola con La Famiglia Addams, ora devi tornare per la cena‘. Ho amato dirigere La Famiglia Addams 2. Christina Ricci e Christine Baranski e Peter MacNicol e Joan Cusack sono particolarmente divertenti in quel film.

Alla inevitabile domanda se si fosse pentito di aver rifiutato la regia di Forrest Gump, Barry Sonnenfeld ha risposto:

Mi ci è voluto molto tempo per farmene una ragione. Per molto tempo non sono riuscito a vederlo, non ci riuscivo proprio. Poi andai a una festa di Natale a casa di Danny DeVito e c’era anche Martin Brest, il regista di Prima di mezzanotte, che continuava a essere licenziato dagli show televisivi prima che cominciassero ad avere successo o a mollare proprio prima che entrassero in produzione.

Pensai che Marty sapesse di questa cosa che era successa, così andai da lui e lui mi guardò come un rabbino e in modo ‘rabbinico’ mi disse: ‘Hai visto Forrest Gump?’. Gli risposi: ‘No, non posso’. E lui mi disse: ‘Guardalo. Solo allora potrà iniziare il processo di guarigione‘. Così lo noleggiai. Non era il film che avrei fatto io. Forse il mio sarebbe stato peggiore. Forse sarebbe stato migliore. Sicuramente sarebbe stato più breve. Ma dopo mi sentii libero. Dopo cominciai a stare bene. Quindi sono in debito con Marty.

Di seguito trovate il trailer di La Famiglia Addams 2:

