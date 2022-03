Bruce Willis lascia le scene per motivi di salute; il comunicato della famiglia

Secondo la sua famiglia, Bruce Willis – che ha da poco compiuto 67 anni – sarebbe in procinto di “allontanarsi” dal mondo della recitazione dopo che gli è stata diagnosticata l’afasia. L’annuncio è stato pubblicato sull’account Instagram dell’ex moglie della star, Demi Moore, e firmato dalla Moore stessa, dalle figlie di Bruce Willis e dall’attuale moglie della star, Emma Heming.

La famiglia di Bruce Willis ha confermato quindi le voci secondo cui una diagnosi di afasia lo avrebbe costretto a rinunciare alla recitazione. Questa malattia colpisce la parte del cervello che elabora il linguaggio, causando problemi cognitivi, incluse difficoltà a parlare e a capire ciò che gli altri stanno dicendo.

Si tratta certo di una tristissima diagnosi per un attore così amato, che sfortunatamente richiede a Bruce Willis di mettere da parte la sua carriera così da potersi concentrare sulla sua salute.

Questa la dichiarazione ufficiale della famiglia di Willis:

Agli straordinari sostenitori di Bruce, in quanto sua famiglia, vogliamo condividere con loro che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta attenzione, Bruce si allontanerà dalla carriera che ha significato così tanto per lui.

Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo moltissimo il vostro continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una solida unità familiare e vogliamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per tutti voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, “Live it up” e insieme abbiamo intenzione di fare proprio così.

Nato nel 1955, Bruce Willis ha iniziato la sua carriera di attore sui palcoscenici off-Broadway negli anni ’70. La grande svolta verso Hollywood è avvenuta dopo aver recitato nella serie drammatica Moonlighting, andata in onda dal 1985 al 1989. La star avrebbe quindi consolidato il suo posto come eroe del cinema d’azione dopo aver interpretato il ruolo di John McClane in Die Hard del 1988.

Da allora, Bruce Willis ha recitato in più di 70 film diversi, molti dei quali sono diventati dei classici, come Unbreakable, Pulp Fiction, L’esercito delle 12 scimmie, Il quinto elemento, Armageddon e Il sesto senso.

La sua ultima apparizione risale al recente A Day to Die, un film d’azione direct-to-video scritto, diretto e prodotto da Wes Miller. Al momento, Bruce Willis era coinvolto in altri otto progetti cinematografici.

Qui sotto trovate il post Instagram originale scritto da Demi Moore:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Fonte: Instagram