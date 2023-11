Catherine Hardwicke su Twilight: “Lo studio non voleva Robert Pattinson, li convinsi io”

La regista di Twilight, Catherine Hardwicke, si è intrattenuta recentemente con il podcast “Watchalong”, spinoff di “Happy Sad Confused”, per riflettere sul suo film del 2008, di cui questo mese ricorre proprio il 15° anniversario, rivelando che all’inizio lo studio non pensava che Robert Pattinson fosse abbastanza attraente per interpretare il ruolo principale del vampiro Edward Cullen.

Queste le sue parole:

Quando venne a casa mia, aveva una frangia nera in testa ed era un po’ fuori forma perché frequentava sempre il pub. Dopo aver fatto alcuni divertenti provini [con Kristen Stewart] a casa mia per un paio d’ore, la mattina dopo guardai tutti i filmati che avevo girato e registrato e pensai che lui funzionasse non solo di persona ma anche sullo schermo. Ma dovevo esserne sicura. Ovviamente di persona mi lasciai trasportare, ma bisognava essere sicuri che si traducesse [sullo schermo].

Poi l’ho spedito alla Summit e lui andò a incontrarli. Mi richiamarono e mi dissero: ‘Credi di poter far apparire decente questo ragazzo?‘ Io risposi: ‘Sì, lo penso. Avete visto i suoi zigomi? Stiamo facendo un restyling dei capelli e di tutto il resto e lui inizierà ad allenarsi e sarà bellissimo’. Ma all’inizio loro non ci credevano. Arrivò lì con una camicia macchiata o qualcosa del genere. Era Rob.

Robert Pattinson non era quello che lo studio aveva immaginato per Edward, né era quello che i fan si aspettavano. Quando venne annunciato il primo film di Twilight, il casting dei fan propendeva fortemente per un Henry Cavill pre Superman. L’autrice della saga letteraria Stephenie Meyer arrivò addirittura a dichiarare pubblicamente che Cavill era in cima alla sua lista dei desideri.

Catherine Hardwicke pensava invece che lui fosse troppo vecchio per interpretare uno studente liceale nel suo adattamento cinematografico, ma Henry Cavill non seppe di essere stato preso in considerazione per il ruolo fino a quando Robert Pattinson non era già stato scritturato.

