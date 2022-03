Col trailer di Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, Linklater ci porta all’epoca d’oro della NASA

Netflix ha diffuso nel pomeriggio il trailer di Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, nuovo film in rotoscopio scritto, diretto e prodotto da Richard Linklater (A scanner darkly) che prende ispirazione dalla vita stessa del regista candidato all’Oscar per raccontare un’istantanea della vita americana negli anni ’60 che è in parte coming-of-age, in parte commento sociale e in parte pura avventura.

Nel cast ci sono Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L’Amoreaux, Josh Wiggins, Sam Chipman, Jessica Brynn Cohen, Danielle Guilbot con Zachary Levi e Glen Powell e Jack Black.

Questa la trama ufficiale:

Racconta la storia del primo sbarco sulla luna nell’estate del 1969 da due prospettive intrecciate: la visione dell’astronauta e del controllo missione al momento del trionfo e attraverso gli occhi di un bambino cresciuto a Houston, in Texas, che ha sogni intergalattici propri.

Richard Linklater ha commentato:

Volevo che il film fosse molte cose contemporaneamente: una ri-creazione, una fantasia e un diario di memorie effimere, e girare gran parte del film durante questi ultimi due anni cupi e inquietanti non ha fatto altro che acuire la nostra attenzione su ciò che cercavamo principalmente di condividere in questa storia, vale a dire la speranza, l’ottimismo, lo spirito comunitario e la creatività di quell’epoca.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, che finirà nel catalogo di Netflix l’1 aprile:

Fonte: YouTube